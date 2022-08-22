اليوم السابع
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إصابة عامل بنسبة حروق 50% أثناء مشاركته في إخماد نيران بجرجا سوهاج

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:17 ص
إصابة عامل بنسبة حروق 50% أثناء مشاركته في إخماد نيران بجرجا سوهاج امن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أصيب عامل بحروق نارية من الدرجة الثالثة بنسبة 50 % متفرقة بالجسم، أثناء مشاركته فـي إخماد حريق بمنزل سيدة في ناحية قرية شارع مرزوق دائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج. تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة القسم ووجود مصاب.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بنشوب حريق بشقة بناحية شارع مرزوق دائرة القسم حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعوة سوسن م ح ح  60 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.
 
نتج عن ذلك إصابة المدعو محمد غ ف 28 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية "حروق نارية من الدرجة الثالثة بنسبة 50 % متفرقة بالجسم"، أثناء مشاركته فـي إخماد النيران وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.
 
بسؤال مالكة المنزل والمصاب قررا بمضمون ما تقدم وأرجعت الأولي سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.
 
أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 
 

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