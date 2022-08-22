اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:26 م
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إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في الشلاتين

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:04 م
إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في الشلاتين انفجار أنبوبة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب شخص، بحروق من الدرجة الثالثة في مناطق متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، على الفور تم نقله لمستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج، ومنها إلى مركز الحروق المتخصص بأسيوط.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد اتصال من مستشفى الشلاتين المركزي، إلى وحدة العمليات والطوارئ، برئاسة الدكتور شادي باسم في مديرية الصحة بالبحر الأحمر، يفيد وقوع حادث انفجار أنبوبة في شخص بمدينة الشلاتين، أدى إلى حروق متعددة بمناطق مختلفة في الجسم من الدرجات الثلاثة، ولم يكن هناك أي مرافقين للمصاب.

وجه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، مدير وفريق الطوارئ والرعاية الحرجة، لعمل اللازم للمصاب على وجه السرعة، وبالتنسيق مع الغرفة المركزية للمشروع، وقام فريق طوارئ صحة البحر الأحمر، بالتنسيق وتحويل المريض فوريا إلى مركز الحروق المتخصص بأسيوط، ورافقه طبيب من المستشفى لعمل اللازم له أثناء النقل، وذلك بعد عمل الإجراءات الطبية الأولية له بالعناية المركزة بمستشفى الشلاتين المركزي.

 وحررت الأحهزة الأمنية محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .


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