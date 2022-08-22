إحالة أوراق قضية اتهام خفير خصوصي بقتل شخص طالبه برد مبلغ مالى بالخانكة للمفتى

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق خفير خصوصي لاتهامه بقتل شخص بمنطقة عزبة الأبيض دائرة مركز شرطة الخانكة، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة 17 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.



وتعود تفاصيل القضية رقم 6827 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 541 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أشرف ص س"، 48 سنة، خفير خصوصي، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، قتل المجني عليه "أ م ع"، عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجنى عليه بمطالبته بمبلغ مالي كان قد استدانه المتهم منه من قبل، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد للمجني عليه عدة طعنات حتى فارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفي، على الفور انتقل ضباط مباحث المركز بمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب مطالبة الطرف الأول للثاني برد مبلغ مالي كان قد استدانه منه من قبل وظل الطرف الثاني يماطل في ردها، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني "المتهم" على الأول بسلاح أبيض "سكين"، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته على الفور.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت قرارها السابق بحق المتهم.



