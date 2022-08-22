أيرلندا الشمالية تعيد فتح سفارتها في كييف بعد 6 أشهر من إغلاقها

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فتحت جمهورية أيرلندا الشمالية مجددًا سفارتها بالعاصمة الأوكرانية /كييف/ بعد نحو 6 أشهر من إغلاقها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الآيرلندية - في بيان صحفي أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - "استأنفت سفارة آيرلندا لدى أوكرانيا عملياتها بالعاصمة كييف، والتي كانت تعمل عن بعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، أن أولوية فريق السفارة ستكون "تجديد وبناء شبكة جهات اتصالاته مع مسئولي الحكومة الأوكرانية لإعلام أفضل بتوفير آيرلندا للدعم والمساعدة لحكومة أوكرانيا وشعبها".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.