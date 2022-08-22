أهالي مغاغة ينتشلون جثة طالبين غرقا في ترعة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتشل أهالي مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، جثة طالبين غرقا في ترعة قرية الجرنوس أثناء الاستحمام هربا من الحر، فيما تم العثور على جثة طالب داخل منزله في ظروف غامضة بمركز أبوقرقاص.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورد إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن تمكن قوات الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة ، من المجري المائي لترعة قرية الجرنوس بمغاغة، حيث أفادت التحريات الأولية أنهما لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام هربا من الحر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق وكلفت مفتش صحة مغاغة بتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثتين لمعرفة سبب الوفاة تحديدا، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

كما تلقي مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بلاغا من أهالي قرية السرو، بالعثور علي جثة "م-ر" 17 عاما طالب، مسجاة علي الأرض داخل غرفة بمنزله، في ظروف غامضة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وقررت إنتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.