أهالى سمالوط يشيعون جثامين طبيب وزوجته وابنهما لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارة

المنيا-حسن عبد الغفار

شيع أهالى مركز سمالوط جثامين طبيب وزوجته ونجلهما، لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي ببني سويف، في أثناء عودتهم من محافظة البحر الأحمر، كما أصيب 2 آخرون من أبنائهما، وتم تشييع جثمان المتوفيين إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة، في مشهد مهيب، وسط حالة من الحزن الشديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، أمس الأحد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة، بنى سويف عند الكيلو 80 اتجاه بني سويف، بالقرب من محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وإخلاء المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ، وتم نقل كلا من: جمال إسماعيل الدويني 56 سنة، طبيب بشري، مصابا بغيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وابنته: مريم 18 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وشقيقتها ملك 11 سنة ، مصابة بغيبوبة تامة، إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم وزوجته ونجلهما إبراهيم 10 سنوات، جثتين هامدتين، إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.