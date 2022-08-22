أكبر سمكة وقار وقاروص الكيلو بـ150 جنيها للكيلو بأقدم سوق بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع" جولة مصورة فى سوق أبو قير أقدم سوق بالإسكندرية لبيع الأسماك البحرية، فهو يتميز أن كافة الباعة من الصيادين الذين يقومون باصطياد السمك وبيعه طازجا يوميا .

ويعرض فى السوق كافة أنواع الأسماك البحرية منها القاروص والوقار بأحجام كبيرة يطلبها المواطنين وخاصة المصطافين وتبدأ سعرها من 150 جنيها للكيلو.

ويقول سعيد صابر، أحد الباعة، إنه يعتبر سمك الوقار من أفضل الأسماك البحرية ويوجد منها احجام مختلفة منها الحجم الكبير والذى يزن 5 كيلو وأكثر والكيلو يبدأ من 150 جنيها الكيلو .

وعن طريقة طهيه يقول إن الوقار أفضل طريقة لطهيه هو الصينية وتقدم كاملة دون قطعها لأن السمكة سريعة الطهى ولا تتحمل درجة حرارة عالية وتقدم بالبطاطس على عكس الأسماك الأخرى مثل المرجان والبوت أفضل طريقة لطهيه هو القلى.

وأضاف أن أسعار الأسماك حاليا متوسطة وعليها إقبال كبير من المواطنين خاصة الأسماك البحرية ويبلغ سعر الجمبرى 130 جنيها حتى 220 جنيها والبورصة 50 جنيها والكابوريا 40 جنيها .



اكبر-سمكة-وقار



اكبر-سمكه-قاروص



سمك-بوري.



سمك-قاروص