الفيوم رباب الجالى

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بين موقع البترول ومقابر مدينة الفيوم الجديدة، اتجاه أسيوط، في نطاق محافظة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 15 شخصاً في الحادث، بينهم 4 أطفال، ومنهم 5 أفراد أسرة

والمصابين هم أمين سلطان أمين، 41 سنة، ومقيم قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأديب ثروت أديب، 45 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعبد الحميد خلاف عبد الحميد، 14 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري وكرولس صبحي فكري، 14 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري.

ومينا توفيق جورج، 19 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه كسر بالساعدين وسهام روماني شاكر، 36 سنة، مصابة بجرح متهتك باليد اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم ومارين أسامة صبحي، 14 سنة، ومقيمة سوهاج، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد عابدين علي، 32 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري وعرفات صبحي عزيز، 40 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه كسور بالقدمين، وكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ "حالتة خطيرة" وأسامة صبحي عزيز، 70 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكرولس أسامة صبحي، 16 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بجرح بالرأس طوله 25 سم وجاكلين أسامة صبحي، 11 سنة، ومقيمة سوهاج، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر وعمرو عادل مصطفى، 21 سنة، ومقيم سوهاج، مصابة بكسر مضاعف باليد اليمنى وجرح بالوجه وخالد كمال محمد محمود، 40 سنة، سوهاج، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. وناجح أبو المعاطي سلي، 45 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وكان تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.