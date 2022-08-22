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أسعار الحديد والصلب مستقرة فى الأسواق.. الطن يبدأ من 17500 جنيه

الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:00 ص
أسعار الحديد والصلب مستقرة فى الأسواق.. الطن يبدأ من 17500 جنيه حديد تسليح
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الحديد والصلب فى السوق، اليوم الاثنين 22-8-2022 استقرارًا ملحوظًا، خلال التداولات بعد أن أرسلت بعض المصانع المنتجة رسائل نصية لعملائها بتعديل أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس 2022، لتتراوح قيمة الزيادة في أسعار الحديد والصلب للمستهلكين 200 إلى 400 جنيهًا وفيما يلى تفاصيل أسعار حديد التسليح.

 

أسعار الحديد والصلب اليوم:

 

حديد بيشاى للصلب 17500 جنيه للطن

 

حديد الجيوشى للصلب 17500 جنيه للطن

 

حديد الجارحى 17550 جنيها للطن

 

حديد عز 17900 جنيه للطن

 

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

 

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

 

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) نتيجة القيود الاستيرادية على المواد الخام وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب كبيرة.

 

 

 

 


سعر طن الحديد

سعر الحديد الصلب

اسعار الصلب

اسعار الحديد والصلب



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