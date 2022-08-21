10 علامات للإصابة بمرض باركنسون.. تعرف عليهم

كتبت فاطمة خليل

قد يكون من الصعب على الشخص العادي التعرف على مرض باركنسون، ولكن قد تقدم 10 علامات تحذيرية دليلًا مبكرًا على الإصابة بالمرض، وبحسب مؤسسة باركنسون الأمريكية يجب أن تكون على دراية بالعلامات، مع العلم أن وجود أي منها لا يعني وجود المرض، بحسب موقع "Health".

يمكن أن يشير ارتعاش الإصبع أو الإبهام أو اليد أو الذقن - إلى مرض باركنسون ، على الرغم من أنه قد يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للإجهاد أو الإصابة أو الدواء أو الكثير من التمارين.

يمكن أن يتسبب مرض باركنسون أيضًا في تغيير خط اليد المعروف باسم micrographia ، حيث تصبح أحجام الحروف أصغر والكلمات أكثر ازدحامًا.

يمكن للأشخاص المصابين بمرض باركنسون أيضًا أن يتقلبوا أثناء النوم.

قد تتضاءل حاسة الشم مع الأطعمة مثل الموز أو العرقسوس، ويمكن للفيروسات ، بما في ذلك البرد والإنفلونزا وكورونا ، أن تؤثر أيضًا على حاسة الشم.

علامة أخرى محتملة لمرض باركنسون هي تصلب في الجسم والذراعين والساقين قد لا تتأرجح ذراعا الشخص بالطريقة المعتادة أو قد تشعر القدمين وكأنهما "عالقتان على الأرض"، بعض الحالات الصحية الأخرى، مثل التهاب المفاصل، يمكن أن تسبب أيضًا التيبس والتصلب.

قد يشير التغيير في الصوت إلى مرض باركنسون قد يصبح أكثر ليونة أو أنفاسًا أو أجش.

علامة أخرى هي "تغير الوجه" ، حيث يبدو وجه الشخص جادًا أو مكتئبًا ولكنه لا يتناسب مع مزاجه لكن بعض الأدوية يمكن أن تتسبب أيضًا في تغيير نظرة الشخص لتصبح جادة أو التحديق.

الإمساك ، والدوخة أو الإغماء ، والانحناء أو الانحناء عند وقوف الشخص هي ثلاث علامات إضافية لمرض باركنسون.

إذا كان لديك أكثر من واحد من هذه الأعراض، يجب التحدث مع طبيب حول احتمالية الإصابة بمرض باركنسون.