وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة خطة ميكنة العمل الإداري بديوان المديرية

الغربية محمد طارق

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور مدير المكتب الفني، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير إدارة الإحصاء، رئيس قسم الملفات، مدير مركز المعلومات، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة ميكنة العمل الإداري بديوان المديرية في مرحلته الأولى، والتي تستهدف ميكنة ملفات العاملين بالديوان، وتصميم قاعدة بيانات للأرشيف الرقمي لملفات العاملين بالمديرية المخزنة على الحاسب الآلي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.