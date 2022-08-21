اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:29 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية الأردن: الدعم الأمريكي للمملكة مهم في مواجهة الأزمات الإقليمية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:00 م
وزير خارجية الأردن: الدعم الأمريكي للمملكة مهم في مواجهة الأزمات الإقليمية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدعم الأمريكي للمملكة في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية.


وثمن الصفدي -خلال استقباله اليوم الأحد في مقر الوزارة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الدبلوماسية العامة والشئون العامة إليزابيث آلين، طبقًا لبيان الخارجية الأردنية- الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن وأهميته في دعم العملية التنموية. 


وبحث الصفدي وآلين خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات، كما أكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تطويرها.


الأردن

أيمن الصفدى

أمريكا

أمريكا والأردن



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