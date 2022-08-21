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وزير الإعلام الكويتى: رؤية واضحة فى مجلس الشباب الكويتى لتحقيق المتطلبات والآمال

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:23 م
وزير الإعلام الكويتى: رؤية واضحة فى مجلس الشباب الكويتى لتحقيق المتطلبات والآمال عبدالرحمن المطيرى
وكالات

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أكد وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدوله الكويت عبدالرحمن المطيرى، اليوم الأحد، حرصه على دعم مجلس الشباب الكويتي وتذليل كافة العقبات أمامه لانجاح عمله لخدمة الشباب.
 
وقال المطيري في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس واعضاء المجلس ان للشباب دورا محوريا في تنمية المجتمع باعتبارهم أهم وأكبر الطاقات البشرية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص فضلا عن اسهاماتهم في المجالات التطوعية والإنسانية في منظمات المجتمع المدني.
 
وأكد أهمية وجود رؤية واضحة في المجلس لتحقيق متطلبات الشباب وآمالهم في الارتقاء بالعمل الشبابي وتطويره وتعزيز دورهم في نهضة بلادهم حاثا اياهم لبذل خالص الجهود واضناها لتعزيز العمل الشبابي في البلاد.
 
وأشار الى ان تحقيق التكاملية بين المجلس والجهات الحكومية المختلفة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب سيعمل على تحقيق اهداف المجلس المتمثلة بالاهتمام بالشباب وإتاحة كل الفرص امامهم للابداع والتميز.

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