واشنطن وباريس وبرلين ولندن يدعون لضبط النفس عسكريا فى منطقة محطة زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لضبط النفس عسكريا فى منطقة محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وتسريع زيارة خبراء الوكالة الذرية إلى المحطة، وفقا لروسيا اليوم.

قال الممثل الرسمى لمجلس الوزراء الألمانى ستيفن هيبيشتريت، إن المستشار الألمانى أولاف شولتز، ناقش الوضع الدولى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وأضاف الممثل الرسمى لمجلس الوزراء الألماني: اتفق رؤساء الدول والحكومات الأربعة على أن دعم أوكرانيا فى الدفاع ضد روسيا سيستمر على المدى الطويل، كما ناقشوا الوضع فى محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه، ودعوا إلى ضبط النفس عسكريا فى المنطقة، وتسريع زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.