مياه الشرب بالجيزة تعلن إصلاح كسر ماسورة مياه بالدقى وعودة الخدمة

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من اصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 100 مم بشارع عرفات المتفرع من شارع الأنصارى بمنطقة الدقي.

وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه فور تلقى بلاغاً يفيد بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الدقي، تم الدفع بفريق عمل متكامل؛ للتمكن من إصلاح الكسر بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامى باسم الشركة، أن فريق العمل تمكن من إنهاء أعمال إصلاح الكسر فى الوقت المحدد، موضحاُ أنه تم تغيير حوالى 6 أمتار طول من خط المياه، مشيراً إلى إنتظام حركة سير السيارات والمواطنين من خلال التنسيق مع إدارة المرور بالمنطقة.