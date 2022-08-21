محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في طنطا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن الهدف من إنشاء الكورنيش هو خلق متنفس حضاري ومتنزه للمواطنين بمدينة طنطا إلى جانب تطوير محور مروري دائري جديد على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد بدءاً من الطريق الزراعي إلى مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية بطول 5400 م- عرض 25م، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لمتابعة عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد منطقة عربات الطعام المتنقلة، والتي سيتم افتتاحها غدا، ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب واستثمار الأماكن غير المستغلة، حيث وجه المحافظ بتخصيص مسار للدراجات ضمن أعمال التخطيط في الشارع.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء كورنيش طنطا في المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبري فاروق، فضلا عن تفقد الكورنيش في قطاع منطقة الغفران، حيث وجه حي ثان طنطا بتخصيص قطعة أرض بجوار شركة الزيوت والصابون كمنطقة لعربات الطعام المتنقلة.

اختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليون جنيه.