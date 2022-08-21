مبادرة إحلال السيارات: نسبة التخفيضات تتفاوت من ماركة إلى أخرى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن أسعار السيارات التي تم الإعلان عنها عبر جداول مخصصة للمواطنين، ومنذ انطلاق المبادرة في يناير 2020، تتراوح الزيادات بين 7% وحتى 12%.

وأضاف الدكتور طارق عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المبادرة مرتبطة بالسوق المحلي لأنها جزء منه؛ وكذلك فإن السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي والشركات الدولية.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، أن فرق الزيادات في الأسعار طبقًا للسعر المعلن في السوق وطبقًا للمبادرة؛ والمواطن يحصل على السيارات بسعر أقل من السوق داخل المبادرة في نظام الكاش أو التقسيط؛ لوجود تيسيرات على المواطنين داخل المبادرة التي تقوم عليها شركات وطنية.

وأوضح الدكتور طارق عوض، أن نسبة التخفيضات تتفاوت من ماركة سيارة إلى أخرى، وكل من حصل على الموافقة البنكية قبل إعلان الأسعار الجديدة سيحصلون على سياراتهم بناءً على الأسعار القديمة، ومن يتعاقدون حاليًا سيحصلون على السيارات بالسعر بعد الزيادة.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، أنه تم تخصيص 22 ألف سيارة بمبادرة الإحلال، مؤكدًا أن الإقبال على المبادرة كبير جدًا نظرًا للتيسيرات التي تقدمها للمواطنين.