كهرباء شمال القاهرة توجه بتقسيط رحلات المصايف بدون فوائد.. اعرف التفاصيل

حرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تقديم الدعم للعاملين بالقطاع والخدمات لهم سواء الصحية أو الترفيهية أو الرياضية، وذلك فى إطار حرصها على توفير سبل الراحة للموظف والذى بدوره يقوم بخدمة المواطن، وتعد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من أكثر الشركات التى تحرص على تقديم خدمات لموظفيها على مستوى شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية.

وقال علاء الدين حسن كامل مدير إدارة النشاط الرياضى والاجتماعى ومقرر لجنة المصايف للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المهندس حسام عفيفى رئيس الشركة حريص على دعم الجانب الترفيهى للعاملين بالشركة، إيمانا منه بأن تحسين الحالة المزاجية للموظف تساهم فى تقديم خدمة مميزة للمواطن.

وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة النشاط الرياضى والاجتماعى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوجيهات من رئيس الشركة تعاقدت مع عدد من القرى والفنادق السياحية بأسعار مخفضة للعاملين بالشركة، لافتا إلى أنه لأول مرة هذا العام يتم تقسيط قيمة الرحلة بدون فوائد مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأشار حسن إلى أن الرحلات التى تنظمها الشركة للعاملين تشمل مدن الساحل الشمالى وشرم الشيخ ومرسى مطروح والإسكندريه ورأس البر والغردقة، ويتم اختيار المشاركين من خلال قرعة إليكترونية لمنع المجاملات، علاوة على رحلات اليوم الواحد التى تنظمها الشركة للعاملين.

وأضاف حسن إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تهتم بالنشاط الرياضى للعاملين بها، لافتا إلى أنه يتم تنظيم دورات كرة قدم و سلة و غيرها من الألعاب و يوجد العديد من العاملين بالشركة من ابطال الجمهورية فى عدة العاب و مدربين للمنتخب الوطنى فى بعض الالعاب الاولمبية.

وقال حسن، أن تحسين مستوى المعيشة للموظف ياتى فى مصلحة المواطن لانه هو الذى يتعامل بشكل مباشر مع المشترك، مضيفا أن رئيس الشركة لا يتهاون مع اى موظف يقصر فى حق مواطن أو حق الدولة خاصة و أن العاملين بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من أكثر العاملين الذين يحصلون على خدمات صحية و اجتماعية.

ويرى مدير إدارة النشاط الرياضى و الاجتماعي، أن حصول العاملين بالشركة على خدمات صحية و اجتماعية على أعلى مستوى من أهم الأسباب التى جعلت شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الأقل فى عدد الشكاوى من المواطنين لحصولهم على خدمة مميزة فى كافة القطاعات.