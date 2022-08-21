اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 03:10 ص
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كل ما تريد معرفته عن حالات توزيع التركة على الورثة؟

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن حالات توزيع التركة على الورثة؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية توزيع التركة على الورثة قانوناً، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء طبقاً لنصوص القانون.
 
 
س: كيف يتم توزيع التركة على الورثة؟ وما هى الإجراءات القانونية؟
 
ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
 
 
"الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة"
 
-شهادة وفاة المورث المتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب. 
-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة. 
-اثنان شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الوريث الشرعى، وهى:.
 
س:هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟
 
ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.
 
س:هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد؟ 
 
ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.
 
س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟
 
ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مادام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.
 
 
 

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