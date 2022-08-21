غياب 24 طالبا بالقليوبية عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية دور ثان للثانوية العامة

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والتى تتابع سير امتحانات الثانوية العامة دور ثان، عدم تلقى أية شكاوى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، التى أداها الطلاب اليوم الأحد، موضحا أن الامتحان تم فى حالة من اليسر والهدوء التام الذى تم توفيره أمام اللجان التى يؤدى بها الطلاب الامتحانات.

وأوضحت الغرفة، أنه كان من المقرر أن يؤدى 1281 طالبا وطالبة بالثانوية العام الدور الثانى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية اليوم، فى 12 لجنة على مستوى المحافظة، إلا أنه تغيب 24 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان اليوم، فيما كان الحضور الرسمى اليوم 1257 طالبا وطالبة.

فيما عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، عن سهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية دور ثانى، مؤكدين أن مستوى الأسئلة أسهل من امتحان الدور الأول وجاءت فى مستوى الطالب المتوسط، وهو ما رسم البهجة والسرور على وجوه الطلاب عقب خروجهم من أداء امتحان اليوم، فى ثانى أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.