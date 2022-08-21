عريس من ذوى الهمم.. فادى وأمانى قصة حب لا تعرف المستحيل بالشرقية.. صور

" فادى وأماني"، قصة حب وتحدى من الطرفين لكل الظروف والمشكلات التى واجهتهم، وكللت بعقد القرآن السعيد، حيث عقد قران فادى جلال حاصل على ماجستير فى اللغة العربية مدرس حر، ومن ذوى الههم، على أمانى 18 سنة طالبة جامعية، بعد قصة حب استمرت 3 سنوات.

وقال فادى جلال لـ "اليوم السابع": "من المقرر أن يتم الزفاف فى نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن زوجته أمانى هى شقيقة مايسة زوجة اخية الأكبر وهو مستخدم كرسى متحرك مثلى ولدية طفلة، مضيفًا أن علاقتنا بدات بصله النسب وصداقة، لمدة عامين، حتى تولدت بينا مشاعر قبل عام، فكنت بالنسبة لها السند والأخ والصديق، وهى بالنسبة لى الصديقة والابنة والحبيبة، وكنت أحرص على تشجيعها على مراجعة دورسها، وهى أثبتت جدراتها وتفوقها حيث حصلت على 90% بالدبلوم الفنى وتنتظر الالتحاق بالتنسيق".

أضاف "جلال": "واجهتنا مشكلات كثيرة، بالأخص معارضة من جانب أسرتها حيث رفضا أن يكون البنتان متزوجين من شقيقين من مستخدمى الكرسى المتحرك، إلا أننا بعزيمة وإصرار على واجهنا تلك المشكلات التى تدل على صدق مشاعرنا وقوة الحب الذى يربطنا".

أما العروس أمانى، تقول إن أكثر الأشياء التى جذبتها إلى زوجها فادى، الاحتواء وإصراره على النجاح، فهو شخصية واعية ومثقفة حاصل على ماجستير ويستعد الدكتوراه، كما أنه يدعمنى باستمرار ويحرص على تفوقى الدراسى".

وأشارت إلى أن قرار الزواج هو كان قرار تابع من القلب والعقل سويًا، لذلك نجحنا فى مواجهة أى معوقات قابلتنا.

كانت انشغلت مواقع التواصل الاجتماعى بالصور المتداوله لعقد القران، والتى ظهر على العروسين علامات الفرحة والبهجه، كأنهما طاقة من النور الإيجابية، حيث كتب العديد من المتابعين برقيات التهانى والدعاء لهم بالخير، برقيات تدعو للمحبة والإصرار، وغيرها من العبارات الإيجابية، ترحيب ومباركة مؤكد أن الحب الصادق لا يعوقه أو يقف فى طريقه أى ظروف أو عقبات.