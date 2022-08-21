اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 03:35 م
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ضبط 6 أطنان خل و5 ملح مجهولى المصدر و4000 لتر سولار في حملة تموينية بالغربية

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:09 م
ضبط 6 أطنان خل و5 ملح مجهولى المصدر و4000 لتر سولار في حملة تموينية بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية - عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزي وأحمد فاروق و تامر الاشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية واسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع منسوجات  لحيازتة بقصد الاستخدام شكائر ملح طعام وجراكن خل طعام مجهولا المصدر غير مصحوبا بالمستندات في منشأة بدون ترخيص تم التحفظ علي كمية قدرها 5 أطنان ملح طعام وكمية قدرها 6 أطنان خل. 

كما تم ضبط صاحب مصنع حلويات لقيامه بتجميع كمية قدرها 4000 لتر من السولار المدعم لاستخدامها في غير الغرض المخصصةله بقصد التربح السريع والغير مشروع وحيازته بقصد الاستخدام في انتاج الحلوي شكائر سكر حر وشكائر دقيق فاخر مجهولا المصدر غير مصحوبا بالمستندات تم التحفظ علي كمية قدرها 2 طن سكر وكمية قدرها طن و500 كجم دقيق فاخر. 
 
حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

 


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