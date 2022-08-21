ضبط عصابة سرقت مشروعا تحت الإنشاء في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية لقيامهم بسرقة مهمات خاصة بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات بالدقهلية)

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بسرقة كمية من المهمات "مواسير" الخاصة بإحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ أحد المشروعات بنطاق المحافظة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (تشكيل عصابى ضم 8 عناصر إجرامية ، لخمسة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) (يستخدمها أفراد التشكيل فى نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها لعميلين سيئى النية (أحدهما تاجر خردة وله معلومات جنائية) تم ضبطهما وبحوزتهما (سيارتين) وأرشدا عن المسروقات.