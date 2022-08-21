اليوم السابع
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"شبرا الخيمة بلا أمية".. مبادرة لمجلس المدينة بالتنسيق مع التضامن والأوقاف والكنيسة

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:19 م
"شبرا الخيمة بلا أمية".. مبادرة لمجلس المدينة بالتنسيق مع التضامن والأوقاف والكنيسة المنتفعون بالمبادرة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء أحمد على مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تدشين مبادرة "شبرا الخيمة بلا أمية"، وذلك تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان لمجلس المدينة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمعالجة قضية الأمیة، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسیاسیة، تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعوق عملیات التنمیة المستدامة.

وأوضح، أنه تتابع وحدتي تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان فصول محو الأمية بوحدة التضامن الاجتماعي بمنطي وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطي، حيث تم تفعيل مبادرة "محو الأمية"، بالمساجد والكنائس وقصور الثقافة ومراكز الشباب والوحدات الصحية وإدارات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وبناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء أحمد على مرزوق، حرص مجلس مدينة شبرا الخيمة على توجيه كافة أوجه الدعم لتحقيق استراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ برامج محو الأمية وخفض معدلات الأمية.

 المنتفعون بالمبادرة

المنتفعون بالمبادرة

 

جانب من المبادرة بشبرا الخيمة
جانب من المبادرة بشبرا الخيمة

 

 

خلال تنفيذ المبادرة
خلال تنفيذ المبادرة

 

 

 

 


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