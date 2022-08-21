زى النهاردة.. الجنايات تعرض صور المتهمين بأحراز "أحداث العدوة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 5 سنوات، استكملت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وإندراوس فهمى، فض الأحراز فى قضية محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وخلال تلك الجلسة عرضت المحكمة فلاشة عليها مجموعة من المجلدات، بداخلها صور وفيديوهات للمتهمين فى الأحداث، وفى المجلد رقم 24 تبين بداخلة 62 صورة للمتهمين أثناء مشاركتهم للأحداث، وكل صورة تبين المتهم واسمه وتوصل الحالة التى كان عليها وقت الأحداث.

كما فضت المحكمة الملف رقم 25 وبداخله عدد 3 صور كل صورة حالة المتهم وقت الأحداث، وكما ظهر بعض المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية ومسروقات من داخل مركز شرطة العدوة، وكما عرضت المحكمة فيديو يحمل الرقم 25 وظهر قيام المتجمهرين بسرقة الأسلحة النارية من داخل مركز شرطة العدوة.

وكانت شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.