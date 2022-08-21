رئيس مدينة أشمون يواصل متابعته لمواقف السيارات لمواجهة المخالفين

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بالمجلس، جولة تفقدية لمواقف السيارات بأشمون للوقوف علي مدي الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة والمقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون، وذلك لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة وعدم الزيادة في أسعار المواصلات عن التعريفة المقررة داخل مركز أشمون، والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المواقف للتأكد من مدي الالتزام بالتعريفة الجديدة والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات.

من جانبه وجه النمر مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات منعاً للمغالاة على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير بقري مركز أشمون.