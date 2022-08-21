رئيس قضايا الدولة يحث الأعضاء الجدد على الدفاع عن حقوق الدولة بالداخل والخارج

كتب إبراهيم قاسم

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم حلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وفي كلمته رحب المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالمستشار عمر مروان وزير العدل، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قراري رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، وشكر وزير العدل على دعمه للهيئة ودفاعه عن حقوق الدولة في الداخل والخارج، وأوصاهم علي الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة والالتزام بالمسلك القضائي القوي والحفاظ علي وقار الوظيفة القضائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.

وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022 تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.

وحددت وزارة العدل اليوم الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى غدا الاثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.