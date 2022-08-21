رئيس الإكوادور يخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج سرطان الجلد فى الولايات المتحدة

كتبت ـ فاطمة شوقى

خضع الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو لعملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الجلد، الذي تم اكتشافه مؤخرا ، حسبما ذكرت الحكومة الإكوادورية.

وقالت سكرتارية الاتصالات التنفيذية في بيان "خضع لعملية جراحية تكميلية ذات طبيعة وقائية، والتي كانت ناجحة".

وأعلن لاسو، قبل وقت قصير من سفره إلى هيوستن، أنه سيخضع لفحوصات طبية بعد تشخيص إصابته بسرطان الجلد، وهو نوع من سرطان الجلد "، وأكد أن عملية إزالة الورم الميلانيني الموجود أسفل الجفن الأيمن كانت ناجحة".

وأضاف "أنا بصحة جيدة وسأعود إلى الإكوادور اليوم لمواصلة واجباتي، شكرا لكم جميعا على صلواتكم".

وخضع لاسو، 66 عاما، لعملية جراحية في بلاده في 29 يوليو لإزالة سرطان من نفس الجفن .

تولى الرئيس الإكوادوري منصبه في مايو 2021 وبعد شهر خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة تمت فيها إزالة كيس من منطقة أسفل الظهر والتي أدت الى لجوءه لاستخدام عصا بسبب اهماله الكبير لها.