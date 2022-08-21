ختام بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس في المنصورة بمشاركة 180 لاعبا من 20 دولة

الدقهلية شريف الديب

بنهائى مصرى خالص أسدل الستار على بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة والتى أقيمت على مجمع ملاعب نادى جزيرة الورد بالمنصورة لمدة أسبوع بمشاركة 180 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة منها "إنجلترا - تركيا - الهند - تونس - المغرب - التشيك - المجر - أمريكا - مصر - السويد - الأردن – كوستاريكا".

وحصل أبطال مصر على المراكز الأولى فى معظم المنافسات بعدما حققت اللاعبة المصرية مريم عطية المركز الأول فى مسابقة فردى الناشئات وحصلت اللاعبة المصرية جيان إبراهيم على المركز الثانى، وجاءت لاعبة تونس هبة هانى فى المركز الثالث.

وحقق اللاعب المصرى نور فتح الله المركز الأول فى مسابقة فردى الناشئين وحصل اللاعب المصرى احمد زكى على المركز الثانى بينما جاء فى المركز الثالث لاعب انجلترا هينرى سيارلى.

وفى منافسات زوجى الناشئات فازت لاعبات مصر "مريم عطية ومريم إبراهيم" بالمركز الأول وجاءت لاعبات انجلترا "جيفن روش وودانيلا بيناي" فى المركز الثانى، وحصلت لاعبات مصر "مريم الطويل وهمس متولي" على المركز الثالث.

وفى مسابقة زوجى الناشئين، فاز بالمركز الأول لاعبى انجلترا "هينرى سيارلى وهوجو كوجلين" بينما حصل لاعبى المغرب "رضا بينالى ويزيد لاجومري" على المركز الثانى، وحصل لاعبى مصر كل من" احمد منصف ونور فتح الله، جواد الفقى وعمر مرسى "على المركز الثالث.

حضر النهائى وحفل توزيع الجوائز إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس، وحاتم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد، والفرنسى فرانك كوروا مدير التخطيط والتطوير بالاتحاد المصرى للتنس.

ومن جانبه، أشاد إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس بتنظيم البطولة التى تضم الحكم العام على صلاح، مدير عام البطولة صابر طارق صبرى، ومدير مجمع التنس طارق صبرى، والمدير التنفيذى لنادى جزيرة الورد، المحاسب إبراهيم الجمل، ومدير النشاط الرياضى بالنادى حسام محرم، ومدير صيانة مجمع ملاعب التنس الألفى نبيل.

وأوضح الشافعى أن بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس " ITF J3 "هى البطولة الأولى فى المنصورة والتى نجحت تنظيميًا وفنيًا وظهرت بصورة دولية مشرفة بعد توفير كافة المقومات لنجاحها وأفادت جميع اللاعبين المشاركين بعد اشتراك لاعبين ولاعبات من أكثر من 20 دولة على مستوى العالم وكانت فرصة طيبة للاحتكاك القوى للاعبين المصريين مع اللاعبين الدوليين والتعرف على أساليب وطرق لعبهم وتدريبهم، وأضاف إنها تجربة ناجحة بكل المقاييس للاعبين المصريين وسيتم تكرارها فى بطولات دولية أخرى قريبا.



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