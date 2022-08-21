خبير زراعى: مصر تضع نواه لإنتاج تقاوى معتمدة محليا

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الخبير الزراعى، إن القيادة السياسية وجهت بالإهتمام بإنتاج تقوى الحاصلات الزراعية المعتمدة يشرف عليها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالإشتراك مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، كنا نستورد سنويا تقاوى تفوق المليار دولار، وكنا نستورد 90% من بعض أصناف الخضر من الخارج، وأصبح هناك اهتماما ببعض الأصناف المحلية.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون لدينا أصناف تتوافق مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر تنتهج خطة جديدة لأن يصبح لديها أنوية من إنتاج التقاوى كى نخفض الفاتورة الدولارية وكمية إستيراد التقاوى.

وأوضح الخبير الزراعى أن مصر أصبحت حريصة على أن تنتج التقاوى بشكل محلى مع إستخدام أحدث التقنيات الزراعية الموجودة، وذلك من خلال وزارة الزراعة ودمج شركات القطاع الخاص والهيئات المستثمرة، وما يحدث الآن هو وضع نواه جيدة لإنتاج تقاوى معتمدة محلية بجهود المربين.

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "ازرع تقاوى معتمدة من الدولة كى تعلى الإنتاجية لديك وتحصل على مبلغ كبير وتستفيد من الفرق العالى الذى تكسبه بعدما تترك التقاوى غير المعتمدة".

وأكد أن الجمعيات الزراعية ووحدة الإرشاد الزراعى بمديريات الزراعة تصدر نشرات سنوية كما يقومون بتوجيه المزارع، وذلك سيوفر إنتاجية من 15 لـ20%، ويوفر الحصيلة الدولارية التى تفوق إلى 1.5 مليار دولار.