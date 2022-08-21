حبس تشكيل عصابى بالمحلة تتزعمه سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة 4 أيام، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة في نطاق قرية الدلجمون بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كفرالزيات بتمكن الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات من ضبط 3 أشخاص بحورتهم كمية من المخدرات بقرية الدلجمون بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تم القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة الاتجار، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واتخاذ قرية الدلجمون بدائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتوزيع مواد مخدرة .

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والعرض على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.