جمعية الصحفيين الإماراتيين: زيارة بن زايد لمصر تأكيد على قوة التنسيق الثنائي

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، إن أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، تأتي من كونها تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية، ومستوى التنسيق الكبير بين البلدين، في القضايا المختلفة، ولقاءات الرئيسين تأتي دائما في أوقات تكون هناك ملفات مُلحة.

وأضاف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوعي السياسي الموجود يؤكد أن هناك ضرورة للعمل العربي المشترك، وذكر: أننا مررنا بعشرة سنوات مضت، وكثير من الدول العربية واجهت تحديات فيها، لافتا إلى أن القمة الخماسية ستعطي بُعدا مهما لتحديات المنطقة.

وأوضح الكاتب الصحفي محمد الحمادي، أن مصر سوف تستضيف في نوفمبر المقبل قمة المناخ، فهو من التحديات الكبيرة، كما أن التحديات الأمنية مهمة أيضا، وبحاجة لرؤية عربية شاملة تستطيع أن تصل لنتيجة تخدم القضية الفلسطينية.