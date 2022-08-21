تعرف على الاتجاهات المستقبلية فى أسواق التأمين العالمية

كتب عبد الحليم سالم

سيؤثر التباطؤ الاقتصادى على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و 2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات) بمتوسط سنوى أقل من الاتجاه العام بنسبة1.2٪ بالقيمة الحقيقية.

إلا أنه من المتوقع بحسب تقاري دولية أن يتجاوز إجمالى حجم أقساط التأمين 7 تريليون دولار أمريكى لأول مرة على الإطلاق بحلول نهاية عام 2022.

وسيستمر تشدد الأسعار فروع التأمين فى دعم النمو الإسمى لأقساط التأمين فى تأمين الممتلكات، غير أنه سيتم تعويض ذلك بشكل جزئى من خلال زيادة المطالبات، ويجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى.

ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.

ويتوقع تقرير، تقرير "سيجما" الصادر عن معهد "سويس ري" والذى أعلنته النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتامين إنعكاساً للظروف الاقتصادية الحالية، أن يتسم وضع أسواق التأمين بالثبات هذا العام. وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات معاً، كما يوضح الشكل رقم 4)

وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالى أقساط التأمين، بالقيمة الأسمية، 7 تريليون دولار أمريكى لأول مرة على الإطلاق بحلول نهاية هذا العام. وقد تم بناء التقديرات الخاصة بزيادة إجمالى الأقساط على أساس التعافى القوى في السوق من المستويات المنخفضة التى سببها كوفيد-19واستمرار تشدد السعر فى تأمين الممتلكات ونمو الأقساط بشكل أقوى فى الأسواق الناشئة على وجه الخصوص . ومن ثم، عند هذا المستوى، ستكون أحجام الأقساط العالمية أعلى بنسبة 17٪ مما كانت عليه في نهاية عام 2019 قبل اندلاع أزمة كوفيد-19.

وتعكس الزيادة خلال تلك الفترة الزمنية البالغة ثلاث سنوات المرونة الإجمالية لأسواق التأمين على مدار فترة الوباء، وكذلك الانتعاش القوى فى العام الماضى. ويجدر الإشارة هنا إلى أن الانخفاض في الأقساط العالمية الناتج عن صدمة كوفيد-19 كان أقل حدة من الانخفاض الذى شوهد خلال الأزمة المالية العالمية (فى الفترة 2008-2009) ومع وجود معدل نمو أعلى من الاتجاه العام بنسبة 3.4٪ بالقيمة الحقيقية لعام 2021.

وتشير التوقعات إلى أن الوضع على المدى المتوسط سيشكل تحدياً لقطاع التأمين. وعلى المستوى الإجمالي، من المتوقع أن يتبع توقف نمو الأقساط العالمية هذا العام نمو أقوى في عام 2023 ولكنه لا يزال أقل قليلاً من الاتجاه السائد حالياً (معدل النمو السنوي المركب 2011-2020: 2.4٪).

كما يتوقع أن يؤدى تضخم المطالبات إلى تعويض تشدد الأسعار فى تأمين الممتلكات، وكذلك انخفاض الطلب على وثائق الإدخار فى تأمين الحياة بسبب انخفاض الدخل المتاح نظراً لإرتفاع مستويات التضخم. ومن المرجح أن يستمر تشدد الأسعار فى أسواق التأمين على الممتلكات التجارية و التأمين ضد المسؤولية لا سيما في الأسواق المتقدمة، مع تحسن في معظم مجالات الأعمال حيث تسعى شركات التأمين إلى تعويض تأثير التضخم المرتفع. وفى التأمين على الحياة، من المتوقع أن يؤدى التضخم المرتفع إلى تآكل نمو القيمة الإسمية للأقساط. إلا أنه فى الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الطلب قوياً على منتجات الحماية.