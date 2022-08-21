تحقيقات واقعة قفز شاب من الطابق الثالث في عين شمس: كان يعانى من أزمة نفسية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، حول واقعة إقدام شاب على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بالعقار الذى يقطن به، أن الشاب كان يعانى من أزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، ما دفعه إلى إنهاء حياته، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى، بسقوط شاب من الطابق التاسع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بالقفز من الطابق التاسع بسبب معاناته من مرض نفسي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.