اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 10:49 ص
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تحصين 11 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:42 ص
تحصين 11 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة الثروة الحيوانية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور أحمد عياده  مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، تكثيف الجهود  للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

مشيرا إلى تحصين أكثر من 11364 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .


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