اليوم السابع
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تحرير 926 مخالفة في حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:32 م
تحرير 926 مخالفة في حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 926 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 926 مخالفة مرورية، بينها 327 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و501 مخالفة متنوعة، وضبط 7 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات غير مرخصة، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و74 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7400 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 10 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.


 

 


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