تحرير 926 مخالفة في حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 926 مخالفة مرورية، بينها 327 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و501 مخالفة متنوعة، وضبط 7 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات غير مرخصة، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و74 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7400 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 10 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.



