تحرير 1683 عقد تقنين وضع أراضى أملاك الدولة في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة و المواطن على حقوقهم .

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى الموقف الحالى لمنظومة التقنين من حيث عدد العقود أنه تم تحرير 10 آلاف و 630 عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1683 عقدا، فضلا عن إستعراض الموقف الحالى من حيث عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والتى بلغ عددها 17 ألف و514 طلبا منها عدد 14 ألفا و 398 طلب صالح للتقنين و عدد 3116 طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية وإبرام العقود الخاصة بها.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للكتاب الدورى 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا .