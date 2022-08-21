اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل شاب فى دار السلام لـ20 أكتوبر

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:44 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل شاب فى دار السلام لـ20 أكتوبر كلابش، ارشيفية
كتب أحمد حسني - كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب طعنًا بدار السلام، على خلفية نشوب مشاكل وخلافات بينهما، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد عبد الجواد وطارق فتحي.
 
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان قتلا عمدا المجني عليه،  مع سبق الإصرار على ذلك إذ بيتا النية على الخلاص منه لوجود خلافات سابقة فيما بينهما فأعدا الأسلحة البيضاء وتوجها إلى مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى انقضا عليه مشهرين أسلحتهم فأعمل المتهم الأول سلاحه بجسد المجني عليه طاعنا إياه بمنطقة الصدر، قاصدين قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وذلك حال تلويح المتهم الثاني بسلاحه للشد من أزر المتهم الأول ومنع المارة من التدخل.
 
 

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

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