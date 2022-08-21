بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه نجع خميس لخدمة أهالى العديسات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، فى أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود لخدمة أهالى العديسات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد ورفع كفاءة المواتير والمحطة، بتركيب عدد من المواتير تصل قدرتها إلى 150 حصانا، وبعد افتتاح عدد 2 بئر من الآبار الشاطئية التى تم افتتاحها فى فبراير الماضى.

ومن جانبه، أكد نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، فى بيان صحفى، أن هذه المواتير سوف تعمل بكامل طاقتها لسد العجز من احتياجات المواطنين للمياه وخدمة أبناء المنطقة، مع بذل الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين حتى تصل المياه إلى أقصى نقطة بمركز ومدينة الطود.

وفى نفس السياق، قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة لمتابعة بدء أولى أعمال تنفيذ الصرف الصحى بمنطقة الطود البلد، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

ورافق رئيس مركز ومدينة الطود خلال جولته لمتابعة العمل فى الصرف الصحى، كل من المهندس يحيى عبد البارى مدير عام آثار الطود، والمهندس وائل حجاجى حلمى مدير مشروعات الأقصر بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، حيث تمت متابعة العمل لتنفيذ أولى حفر خطوط الانحدار الفرعية قطر 200 ملم خط فرعي بمنطقة الطود البلد بمدينة الطود، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز.



بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود



التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود



التشغيل التجريبي لمحطة مياه نجع خميس بالطود لخدمة أهالى العديسات