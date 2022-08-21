المشدد 3 سنوات للمتهم بتزوير رخص قيادة وكروت لقاح كورونا في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، مواطن مقيم بندر بلبيس، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 1577 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بالتزوير فى محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير الماضى، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " م ص ع "41 عاما مقيم بندر بلبيس، لمحكمة جنايات الزقازيق، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، بارتكاب تزوير فى محرر رسمى رخص قيادة وعدد ثمانية نماذج لوجهة رخصة تسيير خالية البيانات، واربعة كارت متابعة لقاح فيروس كورونا خالى البينات، بطريق الاصطناع الكامل بأن انشائها على غرار المحررات الصحيحة ودون بها بيانات التراخيص المراد إثباتها ومهرها بأختام مقلدة، حيث قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية بوحدات مرور متعددة.