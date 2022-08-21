المشدد 3 سنوات لربة منزل لشروعها فى سرقة سيدة داخل مسكنها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتها في القضية رقم 1212 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، بالشروع فى سرقة سيدة داخل مسكنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجارى، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " م خ " ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، لقيامها بالشروع فى سرقة منقولات المجنى عليها"ليلى م ع" أثناء تواجد المجنى عليها أن دلفت داخل مسكنها وأشهرت فى وجهها سلاح أبيض سكين ووضعته على عنقها وأحكمت قبضتها على رقبتها لبث الرعب فى نفسها وشل مقاومتها شارعة فى سرقتها لكن المجنى عليها تمكنت من مقاومتها والإمساك بها، وتم التحفظ عليها وإخطار الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتها من قبل النيابة لمحكمة الجنايات.