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المستشار الألمانى: نزود أوكرانيا بأسلحة كافية.. والناتو لم يشكل تهديدا لروسيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 06:54 م
المستشار الألمانى: نزود أوكرانيا بأسلحة كافية.. والناتو لم يشكل تهديدا لروسيا شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألمانى أولاف شولتز، أن ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة كافية، موضحا أن أن الأمر يتم بانتظام، حيث إن ألمانيا تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة، من المهم أن نقول إننا نقوم بذلك بانتظام الآن، إنها أسلحة فعالة للغاية، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت المستشار الألمانى، إلى توريد مضادات طيران من طراز "Gepard"، موضحا أنه من المقرر تسليم رإدار مدفعى من طراز "Cobra" ونظام دفاع جوى من طراز "Iris-T" قريبا، وألمانيا ستساعد أوكرانيا بقدر ما هو ضرورى، لكن لا ينبغى أن يكون هناك تصعيد للصراع. مؤكدا أن "هذا هو المبدأ الأساسي.

وأوضح المستشار الألمانى أن الناتو لم يشكل تهديدا لروسيا، موضحا أن الحلف والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابى لمقترح رئيس روسيا فلاديمير بوتين ببدء حوار للحد من التسلح، مؤكدا أن الناتو والولايات المتحدة استجابتا بشكل إيجابى لاقتراح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء الحديث عن الحد من التسلح مرة أخرى.

وتابع المستشار الألمانى : فى نقطة واحدة، أخبرت بوتين بوضوح شديد أنه يعلم أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست على جدول الأعمال، ولم تكن هناك أسباب حقيقية لتفاقم الوضع الحالى فى أوكرانيا، وهناك وضوح تام بشأن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ولقد حصلت على انطباع جيد من المحادثة مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، يمكن أيضا أن يكون هناك طريقة لحل القلق الذى قد ينشأ فيما يتعلق بالانضمام المحتمل إلى حلف الناتو.


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