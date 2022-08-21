القضاء المكسيكي يأمر بحبس المدعي العام السابق في قضية الطلاب المفقودين

فاطمة شوقى

أمر القضاء المكسيكي اليوم، الأحد، بالحبس الاحتياطي للمدعي العام السابق للبلاد خيسوس موريو كرم، غداة اعتقاله في إطار التحقيق بشأن اختفاء 43 طالباً عام 2014 من مدرسة في أيوتزينابا بولاية جيهيرو جنوبي البلاد .

وأشار مصدر قضائي إلى أنه جرى اتخاذ هذا الإجراء لضمان ظهوره في جلسة الاستماع المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل والتي ستحدد ما إذا كان المدعي العام سيحاكم في هذه القضية، وفقا لصحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.

وقال المصدر القضائي إن محامي المدعي العام السابق طالبوا تمديد المهلة الممنوحة للدفاع لتقديم مرافعاتهم، ولهذا تم تحديد موعد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء القادم .

وكان المدعي العام السابق خيسوس موريو كرم كان قد تم اعتقاله أمس من منزله في مكسيكو بتهم "التسبب باختفاء قسري وتعذيب ومخالفات ضد إحقاق العدالة".

وأصدرت النيابة العامة أمس أوامر بتوقيف 64 شرطياً وعسكرياً، إضافة إلى 14 عضوا في عصابة تهريب المخدرات "جيريروس اونيدوس".