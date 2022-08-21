القبض على المتهمين بقتل شخص في الهرم بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزة أحدهم حقيبة يد بداخلها (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الآيس – عدد من الأقراص المخدرة - هاتف محمول "خاص بالمجنى عليه") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين إثنين من المتهمين والمجنى عليه ، وعلى إثر ذلك قاموا بالإستعانة بباقى المتهمين وإستدرجوا المجنى عليه داخل السيارة المضبوطة لمحل العثور وقاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وإستوليا على حقيبة اليد المضبوطة والخاصة بالمجنى عليه وبداخلها جهاز "تابلت" كما أرشدوا عن (السلاحين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة - جهاز "التابلت") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.