وأضافت جرانهولم، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.



ونوهت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسببت في ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود".



وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في عام 2023.