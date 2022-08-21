السيطرة على حريق بحوش ملحق بمنزل فى مدينة المنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوش بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج عقب حدوث تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز ولا توجد خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وتمت محاصرة النيران ومنع إمتدادها للأحواش المجاورة وتمت عملية التبريد لمكان الحريق وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بحوش بناحية بندر المنشاه حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمود س س ش 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما تقدم ورحج أن سبب الحريق تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز مع وجود مصدر حراري وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازمو بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.