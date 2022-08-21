السجن المؤبد لسائق توك توك لحيازته 22 قطعة حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة وعضوية المستشار طارق محمد حافظ ، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد ، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب، بالسجن المؤبد غيابياً للمتهم " ي.ح.م" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 420 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض ،بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، بأن التحريات السرية، توصلت الي قيام المتهم " ي.ح.م" سائق توك توك، بالاتجار بالمخدرات، وعقب تواجد المتهم بأحد شوارع القسم، تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي علية معدنية بيده، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي علي عدد 22 قطعة حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن نشاطه غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.