"الزقازيق والمنوفية" تحصلان على لقب رجل المباراة فى بطولة كأس مصر للجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

حصل الطالب هشام صابر بجامعة الزقازيق والطالب هادي إيهاب بجامعة المنوفيه على جائزة "رجل المباراة" فى بطولة كأس مصر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لعام 2022 والتى تنظمها جامعة الإسكندرية.

وكان قد افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، بطولة كاس مصر الجامعات والمعاهد التى تنظمها جامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

وبدأت المباريات اليوم وأعلنت لجنة تحكيم مباريات بطولة كاس مصر للجامعات والمعاهد نتاؤج مباريات اليوم الاول من البطولة المقامة بملاعب جامعة الإسكندرية بمشاركة 16 جامعة .

وفازت جامعة المنوفية على جامعة القاهرة 3/0، بينما فازت جامعة بني سويف على جامعة سوهاج1/0، وتعادل جامعة كفر الشيخ وطنطا واحد واحد، و فوز جامعة الزقازيق علي جامعة المنصورة3/0.