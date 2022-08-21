الرئيس الكورى الجنوبى يجرى تعديلات على مناصب المساعدين الرئاسيين

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن "كيم"، مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة التي تحولت إلى السياسة وتخلت عن مقعدها البرلماني للترشح لمنصب حاكم إقليم "كيونغ كي" في الانتخابات المحلية في يونيو الماضي، ستحل محل "تشوي يونغ-بوم" في منصب كبير المساعدين الرئاسيين للعلاقات العامة، وسيتم تعيين "تشوي" في دور المستشار الخاص.

وأضافت الوكالة أنه تم تعيين "لي كوان-سوب"، نائب رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، في منصب المساعد الرئاسي للسياسات والتخطيط الذي تم إنشاؤه حديثا، كما تم تعيين "ليم جونغ-دوك"، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي والذي عمل مساعدا رئاسيا للدفاع في إدارة "بارك كون-هيه"، في منصب النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني، والذي ظل شاغرًا منذ استقالة المستشار السابق "شين إن-هو" في وقت سابق من هذا الشهر بسبب تدهور حالته الصحية.