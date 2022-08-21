اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 09:05 م
أكرم القصاص
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الدفاع الروسية تعلن تدمير 267 مقاتلة و148 مروحية و1785 مسيرة أوكرانية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:00 م
الدفاع الروسية تعلن تدمير 267 مقاتلة و148 مروحية و1785 مسيرة أوكرانية الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 267 طائرة مقاتلة و 148 مروحية و1785 طائرة مسيرة .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أنه تم أيضا تدمير 367 منظومة مضادة للطائرات، و4359 دبابة ومدرعة، و 810 راجمات صواريخ ، و 3323 مدفع هاون ، و4984 من المركبات العسكرية الخاصة .

كما أعلنت الوزارة، في قت سابق اليوم، تدمير مستودع سلاح وذخيرة في منطقة أوديسا الأوكرانية يحتوي على صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع أخرى.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع أخرى في منطقة أوديسا".. مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 100 شخص وسبع وحدات من المركبات المدرعة في منطقتي نيكولايف وخيرسون.

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي استهدف أيضا أكثر من 30 من العسكريين الأوكرانيين في منطقة نوفوميكايلوفكا في دونيتسك"، لافتا إلى "تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا يحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيانها - إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "M777" بالقرب من بلدة "كنيازيفكا" بمنطقة خيرسون، مؤكدة إسقاط تسع طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واعتراض قذيفة واحدة من نوع "MLRS Alder".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.


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